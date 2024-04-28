البحرية البريطانية: 4 أشخاص على متن قارب هاجموا سفينة قرب اليمن

مصراوي

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 177 ميلا بحريا جنوب شرق نشطون باليمن.

وأوضحت الهيئة البحرية البريطانية، أن البلاغ أشار لاقتراب مركبة صغيرة على متنها 4 أشخاص من إحدى السفن.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن السفينة أصبحت آمنة وواصلت طريقها وتقوم السلطات بالتحقيق.

وتواصل جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية الموالية لإيران، استهداف السفن التابعة لإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا في البحرين الأحمر والعربي، ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.