بابا الفاتيكان: "أرجوكم أوقفوا الحرب في غزة"

روما - (د ب أ)

أطلق بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، اليوم الأحد، نداء صادقًا من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحتى يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ويتمكن الفلسطينيون من الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة، بحسب ما أوردته بوابة الأخبار الرسمية "فاتيكان نيوز".

وقال البابا فرنسيس بعد صلاة التبشير الملائكي التقليدية، التي يؤديها من نافذة القصر الرسولي ظهر كل أحد (1100 بتوقيت جرينتش) في ساحة القديس بطرس: "أحمل في قلبي كل يوم آلام ومعاناة السكان في فلسطين وإسرائيل، بسبب الأعمال العدائية المستمرة".

كما أعرب بابا الفاتيكان عن عميق حزنه "لسقوط آلاف القتلى، والجرحى والنازحين والدمار الهائل الذي تسبب في ألم ومعاناة للصغار والعزل الذين يرون مستقبلهم معرضا لخطر كبير"، داعيًا "جميع الرجال والنساء من ذوي النوايا الحسنة إلى إطلاق صرخاتهم من أجل المطالبة بالسلام".

وأكد قائلا: "كفى، رجاء. فلنقل جميعًا: كفى، أرجوكم!"، مكررًا: "أوقفوا الحرب".

وواصل بابا الفاتيكان نداءه من أجل استمرار المفاوضات من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وفي أنحاء المنطقة، "وحتى يتم تحرير الرهائن وعودتهم إلى أحبائهم الذين ينتظرونهم بفارغ الصبر، وحتى يتمكن المدنيون من الحصول بأمان على المساعدات الإنسانية العاجلة".