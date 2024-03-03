القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني نحو 1000 عسكري خلال الساعات الـ 24 الماضية

موسكو - (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، إن القوات الروسية صدت عدة هجمات للجيش الأوكراني وكبدته نحو 1000 عسكري في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضاف بيان الوزارة أنه "على محور كوبيانسك، تم صد 5 هجمات للعدو وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 35 عسكريا أوكرانيا وتدمير مركبتين و3 مدافع"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وعلى محور دونيتسك، قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية وتم تحييد نحو 240 عسكريا أوكرانيا وتدمير ناقلتي جند مدرعتين و3 مركبات ومدفع ومستودع ذخيرة.

وعلى محور أفدييفكا، صدت القوات الروسية 13 هجوما للعدو وحيدت نحو 460 عسكريا أوكرانيا وتدمير 3 دبابات و5 مركبات مشاة ومدرعتين و4 سيارات ووحدات مدفعية.

وعلى محور جنوب دونيتسك، قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية ودحرت أكثر من 250 عسكريا أوكرانيا وتدمير 3 مركبات ووحدات مدفعية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الروسية أسقطت 143 طائرة مسيرة تابعة لقوات كييف، بما فيها طائرة "بيرقدار".

وقال بيان وزارة الدفاع الروسية "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مستودع ذخيرة جوية، بالإضافة إلى استهداف القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 106 مناطق".