رويترز: محادثات وقف إطلاق النار في غزة مستمرة ومسؤولو الموساد ما زالوا في الدوحة

وكالات

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن مستمرة وإن مسؤولي الموساد الإسرائيلي ما زالوا في الدوحة لإجراء المناقشات.

وأوضح مصدر مطلع على المفاوضات، لـ "رويترز" أن فريقًا صغيرًا من الموساد عاد إلى إسرائيل من قطر، للتشاور بشأن تطورات المحادثات.

ودعا مجلس الأمن الدولي، في قرار ملزم بموجب القانون الدولي، إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة أمس الاثنين للمرة الأولى منذ بداية الحرب.

كما طالب المجلس في القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقبل صدور القرار، كان المفاوضون الإسرائيليون قد وافقوا على مقترح تسوية من الوسطاء الأمريكيين في العاصمة القطرية الدوحة، وأعربوا عن أملهم في موافقة حماس على المقترح.