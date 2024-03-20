الخارجية المصرية: وزراء خارجية عرب يجتمعون بنظيرهم الأمريكي في القاهرة غدًا
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قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إن وزراء خارجية عرب يجتمعون بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة غدا الخميس.
كما قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، إنهم لا يتوقعون أن تسفر زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة عن اختراقات كبيرة.
وأعرب المسؤولون الأمريكيون، عن أملهم في أن تدفع زيارة بلينكن المباحثات للأمام بعدما استهلكت تركيزه لعدة أشهر.
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