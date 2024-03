بعد تداول شائعات حول اختفائها.. أول ظهور للأميرة كيت رفقة زوجها ويليام (فيديو)

كتبت- مصراوي

بعد تداول الكثير من الشائعات ونظريات المؤامرة حول السبب الأساسي وراء اختفاء أميرة ويلز كيت ميدلتون الفترة الماضية، حتى أن البعض تداول أنباء تفيد أن سبب اختفاء الأميرة بسبب وفاتها، وأن قصر الملكي لم يعلن بعد عن هذا الأمر، حتى خرجت صحيفة ذا صن البريطانية الإثنين، لتنهي هذا الجدل.

الصحيفة البريطانية نشرت فيديو يظهر أميرة ويلز، كيت ميدلتون، وهي تسير مع زوجها، الأمير ويليام، خلال عطلة نهاية الأسبوع - مع وجود شائعات ونظريات مؤامرة عن مكان وجودها بعد الإعلان عن إجرائها جراحة خطيرة في البطن.

Kate Middleton Seen in New Video Enjoying Windsor Farm Shop with William | Click to read more 👇 https://t.co/P57osjWrjU