قطر تدين دعوة وزير إسرائيلي لتفعيل الاستيطان ومنع دخول المساعدات لغزة

مصراوي

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم، ادانة قطر بشدة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، التي دعا فيها إلى تفعيل الاستيطان في قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتشدّد في هذا الصدد على أن توسيع المستوطنات يشكّل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، كما أن منع دخول المساعدات الإنسانية يعد انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

بيان| قطر تدين بشدة دعوة وزير إسرائيلي لتفعيل الاستيطان ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ICa5ZOhE2x — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 16, 2024

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، أن هذه التصريحات المستهجنة تعكس بوضوح سياسة الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسراً، واستخدام الغذاء سلاحاً في إطار جرائمه الوحشية المتجددة وحربه الغاشمة على غزة ، وتحذّر في هذا السياق من أن استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وفرض منطق القوة والأمر الواقع، سيقضي في نهاية المطاف على فرص السلام المنشود، خاصة مع استمرار الحرب على القطاع وتداعياتها الإنسانية المروّعة.

وشددت قطر، على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي في هذا التوقيت الدقيق لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق قطاع غزة، تجنياً للمزيد من الفظائع والأهوال بحق المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء.

وجددت الخارجية القطرية، موقف دولة الدوحة الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.