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BBC

الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على حماس ومستوطنين إسرائيليين

12:56 ص الثلاثاء 19 مارس 2024

الاتحاد الأوروبى

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وكالات

توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لاتفاق مبدئي، الإثنين، على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية فضلا عن تشديد العقوبات على أعضاء حركة حماس.

وهذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف، لتسير بذلك على خطى الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين، عقب اجتماع الوزراء في بروكسل: ‭‭"‬‬جرى الاتفاق على حل وسط.. وآمل أن يستمر هذا الاتفاق حتى التنفيذ الكامل (للقرار) قريبا، لكن الاتفاق السياسي موجود".

ووضع الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات لاستهداف حماس أيضًا، وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على حماس قبل فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين.

ووفقا لدبلوماسيين، فإن المجر كانت تعارض بقوة فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف، لكنها غيرت موقفها في الآونة الأخيرة.

الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات حماس المستوطنون اليهود

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