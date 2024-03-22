بعد اختفائها.. القصر الملكي يكشف إصابة الأميرة كيت ميدلتون بالسرطان

مصراوي

بعد الشائعات التي انتشرت في أعقاب اختفاء أميرة ويلز كيت ميدلتون، ظهرت ميدلتون، اليوم الجمعة، في فيديو كشفت خلاله عن إصابتها بالسرطان، وهو أول تحديث كبير لحالتها الصحية منذ خضوعها لعملية جراحية في وقت سابق من هذا العام.

وجاء الإعلان، الذي نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي التي يديرها قصر كنسينجتون، ليكشف عن أن الاختبارات اللاحقة بعد الجراحة الناجحة في البطن في يناير، أكدت وجود السرطان.

فيما أوضحت الأميرة أنها تخضع الآن للعلاج الكيميائي الوقائي في المراحل الأولى من العلاج.

وعبّرت ميدلتون عن امتنانها للدعم والتفهم خلال فترة تعافيها، مشيرة إلى التحديات التي تواجهها عائلتها في هذا الوقت الصعب، مُبرزة أهمية رعاية فريقها الطبي والدعم الثابت من زوجها الأمير ويليام.

وفي الفيديو، شدّدت الأميرة على جهودها وزوجها في شرح الوضع لأطفالهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس بطريقة مناسبة لفهمهما، مُظهرة التزامها وزوجها بالحفاظ على الخصوصية وسط هذه المحنة.

كما طمأنت المتابعين بتصميمها على التركيز على تعافيها، معربة عن تفاؤلها وامتنانها للحب واللطف الذي قدمه لها الداعمون، وكذلك وجهت رسالة تضامن إلى جميع المصابين بالسرطان تحثهم على عدم فقدان الأمل.

وأوضح المتحدث باسم العائلة المالكة أنه سيتم تعليق التزامات العمل الملكي للأميرة كيت مؤقتًا لإعطاء الأولوية لصحتها وتعافيها، مُعربًا عن تطلعها لاستئناف مهامها بمجرد أن تسمح حالتها بذلك.