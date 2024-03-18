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BBC

إعلام عبري: بن غفير وسموتريتش يهددان بترك الحكومة حال الإفراج عن سجناء فلسطينيين

09:56 م الإثنين 18 مارس 2024

إيتمار بن غفير

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مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الاثنين، إن الائتلاف الحاكم في إسرائيل يتجه إلى أزمة على خلفية ذهاب وفد التفاوض إلى قطر.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش هددا بترك الحكومة إذا أطلق سراح سجناء فلسطينيين "ملطخة أيديهم بالدماء"، على حد قولها.

وكان وزير المالية اليميني المتطرف سموتريش قال، أمس الأحد، إن هيئة الأركان فشلت فشلا ذريعا في 7 أكتوبر وجلبت لإسرائيل واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ البلاد.

وزعم سموتريتش أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حصلت على الصفقة السابقة لأن حماس كانت في مأزق كبير، مضيفا "أعتقد أن ما سيقرب عودة الأسرى إلى ديارهم أكثر هو قطع المفاوضات وتكثيف الجهود العسكرية ودخول رفح".

إيتمار بن غفير حكومة الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح سجناء فلسطينيين

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