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بن غفير: أتوقع أن يضمني نتنياهو إلى مجلس الحرب

04:30 م الثلاثاء 21 مايو 2024

إيتمار بن غفير

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نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله، إنه ذا حدثت هجرة لمئات الآلاف من غزة فسيكون بالإمكان التوسع لما هو أبعد من العودة للمستوطنات.

وتوقع وزير الأمن القومي بن غفير، أن يضمه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مجلس الحرب المصغر، أو يلغيه.

وفيما سبق نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله، إن أكثر من 1000 جندي يشاركون في العملية العسكرية في مخيم جنين.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملية عسكرية كبيرة في مخيم جنين صباح اليوم حيث قامت قوات الجيش باجتياح المخيم، وإطلاق النار على المدنيين بداخله ما أدى لاستشهاد 7 بينهم رئيس قسم الجراحة في مستشفى جنين الذي استهدفته قوات الاحتلال بمحيط المستشفى.

كما أصيب 8 آخرون خلال العملية التي زعمت إسرائيل أنها بغاية ملاحقة عناصر "الإرهاب" كما تدعي.

وتعيق قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول عربات الإسعاف لنقل المصابين، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني الذي قال إن من بين المصابين عدد من الطلاب.

نتنياهو مجلس الحرب إيتمار بن غفير
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