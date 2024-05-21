جالانت: لا أحد بالعالم يملك الحق الأخلاقي في انتقاد إسرائيل

وكالات

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن "معركتنا عالمية تتم خلالها مهاجمة رئيس الحكومة ووزير الدفاع ومعنى ذلك مهاجمة الجيش"

وأشار جالانت إلى أن "المعركة التي نواجهها تعني أيضا أن هناك محاولة مستقبلية لاعتقال ضباطنا وجنودنا"، مضيفا "لا أحد في العالم يملك الحق الأخلاقي في انتقاد إسرائيل فنحن بخلاف معظم الجيوش نخلي السكان قبل شن هجماتنا".

وزعم جالانت أن "جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يقاتلون في أكثر حروبنا عدالة".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أصدر مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

لكن نتنياهو قال إنه لا يخشى السفر في أنحاء العالم بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

في حين أعلن البيت الأبيض، رفضه طلب الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين، مضيفا أنه يبحث مع الكونجرس تحديد الخطوات التالية.