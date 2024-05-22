سفير تركيا بالقاهرة: مصر صاحبة تاريخ وحضارة وندعم موقفها في غزة

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تصوير- هاني رجب

قال السفير صالح موطلو سفير تركيا في القاهرة، إن العلاقات بين تركيا ومصر شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورا في مجالات السياحة والاقتصاد والتجارة ‏والصناعة والرياضة والثقافة،

وتابع السفير التركي بالقاهرة، خلال لقاء حول التعريف بالطعام التركي، في حضور مدير المركز الثقافي التركي في القاهرة، أمين بويراز، وأحمد جان تورجوت، المسؤول الإعلامي لمعاهد يونس أمرة لدى تركيا، أن هناك تعاونًا كبيرًا مع مصر في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أنه كانت هناك زيارات إلى محافظة الإسماعيلية، لافتا إلى هناك العديد من المؤسسات التركية وخبراء أتراك يساهمون في تنشيط السياحة في شرم الشيخ، فيما تقوم منظمات تركية بتنظيم فعاليات منتدى السياحة الإفريقية بشرم الشيخ.



وأشار أن العاملين بمجال السياحة من الأتراك يعملون على نطاق واسع في إدارة الفنادق ورحلات الطيران والأنشطة السياحية في شرم الشيخ، وتابع: "ضمن بطولة البحر الأبيض المتوسط لألعاب القوى تحت 23 سنة التي تقام بالإسماعيلية، كان هناك مشاركون من تركيا".

وحول الأوضاع في قطاع غزة، قال السفير التركي إنه يجب انسحاب إسرائيل من رفح الفلسطينية والعمل على وقف إطلاق النار والحرب، والاستجابة إلى نداءات المجتمع الدولي.

وأكد على أن مصر تفتح ذراعيها إلى دول العالم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث تجاوزت المساعدات التركية أكثر من 8 آلاف طن عبر 3 سفن، موضحًا أنه يجب مساندة القاهرة في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وهو ما تقوم به أنقرة في تأييد مصر في هذا الصدد.

من جانبه، قال أمين بويراز، مدير المركز الثقافي التركي، إن المركز حريص على تعليم اللغة التركية، باعتبارها وسيلة التواصل بين الشعوب، كما أنه هناك عروضًا للترويج للثقافة التركية وتبادل تلك الثقافة مع نظيرتها المصرية، التي لديها تاريخ وحضارة كبيرة.

وتابع: " المركز يوفر فرص ومنح تعليمية، كما أنه يرحب بالطلاب، فضلًا عن تنظيم فعاليات ثقافية مختلفة تهم مختلف الأعمار"، مشيرا إلى أن الدراما التركية تحتل مكانة لدى الشعب المصري الشقيق.