إعلان

BBC

بسبب صلاحيات وفد التفاوض.. خلافات بين مسؤول ملف الأسرى بجيش الاحتلال ووزراء

09:59 م الإثنين 18 مارس 2024

بنيامين نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

مصراوي

قالت القناة 13 العبري نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، إن هناك خلافات بين مسؤول ملف الأسرى بجيش الاحتلال الإسرائيلي ووزراء بالحكومة لمطالبته بتوسيع صلاحيات وفد التفاوض.

وأوضحت المصادر أن مسؤول ملف الأسرى بالجيش يقول إن القيادة السياسية قلّصت بشكل مفرط صلاحيات الوفد.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤول ملف الأسرى بجيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن المفاوضات ستفشل بدون صلاحيات واسعة.

وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت، في وقت سابق، استقالة مندوب جيش الاحتلال الإسرائيلي بطاقم المفاوضات احتجاجاً على منع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع صلاحيات الوفد.

كما سبق وأن تقدم عدد من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، الاثنين قبل الماضي، باستقالة جماعية من العمل في المؤسسة العسكرية اعتراضًا على طريقة سير الأمور العملياتية داخل الجيش في الآونة الأخيرة.

نتنياهو جيش الاحتلال الإسرائيلي ملف الأسرى مسؤول ملف الأسرى بجيش الاحتلال

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بن غفير: 100 ألف إسرائيلي حصلوا على رخصة لحيازة السلاح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

فاعل خير يحقق حلم العمرة لعم درويش بعد عرض حالته في "باب الرضا " على مصراوي (فيديو)
بيان عاجل لرئيس الوزراء بسبب تأخر إصدار لائحة "قانون التصالح" (تفاصيل)
مفاجآت دراما رمضان| 4 يتنافسون على الصدارة.. و42% من اهتمامات المصريين بالمسلسلات