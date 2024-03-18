بسبب صلاحيات وفد التفاوض.. خلافات بين مسؤول ملف الأسرى بجيش الاحتلال ووزراء

مصراوي

قالت القناة 13 العبري نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، إن هناك خلافات بين مسؤول ملف الأسرى بجيش الاحتلال الإسرائيلي ووزراء بالحكومة لمطالبته بتوسيع صلاحيات وفد التفاوض.

وأوضحت المصادر أن مسؤول ملف الأسرى بالجيش يقول إن القيادة السياسية قلّصت بشكل مفرط صلاحيات الوفد.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤول ملف الأسرى بجيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن المفاوضات ستفشل بدون صلاحيات واسعة.

وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت، في وقت سابق، استقالة مندوب جيش الاحتلال الإسرائيلي بطاقم المفاوضات احتجاجاً على منع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع صلاحيات الوفد.

كما سبق وأن تقدم عدد من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، الاثنين قبل الماضي، باستقالة جماعية من العمل في المؤسسة العسكرية اعتراضًا على طريقة سير الأمور العملياتية داخل الجيش في الآونة الأخيرة.