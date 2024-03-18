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BBC

نتنياهو: ناقشت مع بايدن التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب

09:00 م الإثنين 18 مارس 2024

نتنياهو

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واشنطن (د ب أ)

صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلاده بتحقيق كل أهدافها للحرب، وهي القضاء على حركة حماس والإفراج عن كل الأسرى والتعهد بالا تعد غزة تشكل تهديدا لإسرائيل.

جاء ذلك في شريط فيديو نشره نتنياهو بعد مكالمة هاتفية مدتها 45 دقيقة مع بايدن، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل سوف توفر لسكان غزة "المساعدات الإنسانية الضرورية التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف".

كانت مصادر مطلعة قد ذكرت في وقت سابق أن بايدن يعتزم التحدث مع نتنياهو اليوم الاثنين، حيث دب خلاف شديد بين الزعيمين بسبب الحرب في غزة.

نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي حماس جو بايدن إسرائيل طوفان الأقصى

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