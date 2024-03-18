إيران تدين هجوم الجيش الإسرائيلي على مستشفى الشفاء بغزة

طهران (د ب أ)

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، بشدة، "العدوان الوحشي الذي نفذه الكيان الصهيوني من خلال مهاجمة واحتلال مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، والجرائم التي يرتكبها جنود هذا الكيان بحق الطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المشفى".

وقال كنعاني في تصريح له، الیوم الاثنین: للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها العالم، الواقع المرير من انتهاك قيام الكيان الصهيوني بشكل صارخ لجميع القوانين والأنظمة الدولية، وهجومه على المستشفيات وقتل أو إصابة أو أسر الطاقم الطبي والمرضى والجرحى، وانتهاكه أبسط مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان الدولي"، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية.

وأكد كنعاني، على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الوضع المؤلم الذي تعيشه فلسطين وخاصة قطاع غزة، وطالب مرة أخرى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الوفاء بواجبهما ومسؤولياتها الدولية في منع استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

كان شهود عيان فلسطينيون قد قالوا لوكالة الأنباء الألمانية إن "الجيش الإسرائيلي داهم مستشفى الشفا بعد عمليات واسعة من إطلاق النار وإلقاء القنابل الضوئية عليها ومحاصرتها وقام بتفتيش الأقسام داخل المستشفى فيما طلب من النازحين الاستعداد لإخلاء المستشفى".

في وقت لاحق، بحسب شهود العيان، أعلن الجيش عبر مكبرات الصوت أنه تم تصفية فايق المبحوح وهو مدير عام العمليات في الشرطة الفلسطينية التابعة لحماس والمسؤول عن تأمين شاحنات المساعدات في قطاع غزة.