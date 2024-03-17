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BBC

أردوغان: نفاق الغرب حوّل غزة إلى أكبر مقبرة للأطفال

09:46 م الأحد 17 مارس 2024

رجب طيب أردوغان

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أنقرة - (د ب أ)

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، الدول الغربية الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة.

وقال أردوغان إن "نفاق الدول الغربية التي تدعم إسرائيل بالذخيرة لتتمكن من ارتكاب مجازرها، حوَّل غزة إلى أكبر مقبرة للأطفال والنساء في العالم"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في فعالية "إفطار الأصدقاء القدامى" في إسطنبول.

وأوضح أردوغان، أن "تركيا تدافع بكل إمكاناتها عن أشقائها في غزة، ولا يمكن للأكاذيب ومحاولات التضليل التستّر على هذه الحقيقة".

وأضاف قائلا: "المؤسسات والمنظمات الدولية فشلت مجددا في غزة، وعلينا أن نعترف بأن العالم الإسلامي لم ينجح في هذا الاختبار بشكل جيد".

وأشار أردوغان، إلى أن "إسرائيل ليست وحيدة، فهي عبارة عن معادلة مؤلفة من عشرات الداعمين الواقفين وراءها".

رجب طيب أردوغان الرئيس التركي الدول الغربية الداعمة لإسرائيل غزة إسرائيل

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