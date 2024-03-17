رئيس أركان الاحتلال: فشلنا في 7 أكتوبر وأتحمل مسؤولية ذلك

مصراوي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، اليوم الأحد، إن "فشلنا في السابع من أكتوبر والمسؤولية علينا"، لافتا إلى أن الجيش أمامه طريق طويل لتحقيق أهداف الحرب.

وأكد هاليفي أن وقف التعيينات في قيادة الجيش سوف تمس بعمله، موضحا أن القيادة العسكرية مستعدة لتوسيع العملية العسكرية وفق قرارات المستوى السياسي.

وأشار هاليفي إلى أن قوات جيش الاحتلال تحارب على كل الجبهات في غزة دون توقف، مضيفا "نفاجئ العدو ونتعمق أكثر في غزة ونعاود الهجوم في الشمال".

وأوضح هاليفي أن جيش الاحتلال يركز جهوده في خان يونس بقوات احترافية، زاعما أنه قتل العديد من عناصر المقاومة، مشددا كذلك على أن قواته تعمل على الوصول إلى الأماكن المختلفة وستواصل العمل للوصول إلى القادة الكبار لحماس.

ولفت رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه مصمم على العمل في كل مكان توجد به حركة حماس أو كتائبها، مشيرا إلى أن إعادة الأسرى أحد أهداف هذه الحرب.

وصرح هاليفي بأن الجيش يواصل ضرب ناشطي حزب الله الذي يدفع ثمنا باهظا، واعدا سكان الشمال على الحدود مع لبنان بإعادتهم إلى بيوتهم بأمان.

وكشف هاليفي أن جيش الاحتلال يعمل مع الشاباك في مناطق الضفة الغربية لإقرار الأمن، مؤكدا أنه من المهم إعطاء الحرية المطلوبة لقادة الحرب لتحقيق الإنجازات.

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "فشلنا في السابع من أكتوبر والمسؤولية علينا"، لافتا إلى أن هناك أشخاص تعرضوا للإصابة خلال المعارك ويجب استبدالهم.

وأوضح هاليفي أن لديه السلطة والمسؤولية لإرسال الجنود إلى ساحة المعركة وكذلك اتخاذ قرارات التعيين.