رئيس الوزراء الإسرائيلي يوجه تحذيرًا لوزير الدفاع بسبب اليهود المتشددين

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اتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف جالانت، بتعريض استقرار الحكومة للخطر، نظرًا لأنه لم يقدم مشروع قانون جديد للكنيست يعفي اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، بحسب ما نقله موقع ميدل إيست مونيتور عن هيئة الإذاعة الإسرائيلية.

وأوضح الموقع أن نتنياهو وجه إلى جالانت خطابا تحذيريا واتهاما صريحا جاء فيه “إذا لم تقدم قرارا للحكومة بحلول يوم الأحد بشأن تصويت الكنيست على مشروع قانون الخدمة العسكرية، فإنك تعرض استقرارها للخطر”.

ولفت ميدل إيست مونيتور، إلى أن وزير الدفاع طلب “بضعة أيام أخرى للتوصل إلى تفاهم” مع الوزير في مجلس الحرب وزعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني جانتس، الذي يعارض مشروع القانون.

كما أعلن جالامت لاحقا أنه لن يقدم مشروع القانون الجديد، الذي يعفي اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، للتصويت عليه في الكنيست ما لم يوجد إجماع في الحكومة ومجلس الوزراء الحربي حوله.

يشار إلى أن جانتس يعارض مشروع القانون ويطالب كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي بالمشاركة في الخدمة العسكرية الإجبارية.

وبرغم ذلك، اتفق نتنياهو مع الأحزاب الدينية الأعضاء في ائتلافه الحاكم على أنه سيوافق على مشروع القانون.

يشار إلى أن الخلافات تأتي بعدما أثار الحاخام الأكبر لليهود السفارديم، يتسحاق يوسف، ضجة في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما قال خلال خطبة دينية إنه إذا تم فرض الخدمة الإجبارية على اليهود الحريديم، فسوف يغادرون إسرائيل.

وقال: “يجب على كل هؤلاء العلمانيين أن يفهموا أنه بدون التوراة والمدرسة الدينية، لم يكن الجيش لينجح”.

وتأتي الخلافات أيضًا في وقت حرج بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يواجه انتقادات واسعة النطاق داخل إسرائيل وخارجها.