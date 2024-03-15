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BBC

مكتب نتنياهو تعليقا على رد حماس: مطالب غير واقعية

11:04 ص الجمعة 15 مارس 2024

نتنياهو

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تل أبيب- (د ب أ)

وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد حماس على مفاوضات وقف إطلاق النار الذي قدمته لبلاده عبر قطر بأنه يتضمن "مطالب غير واقعية".

وقال المكتب في بيان: "تواصل حماس التمسك بمطالب غير واقعية".

وسيتم تقديم تحديث حول الأمر إلى مجلس الحرب الإسرائيلي، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا ظهر اليوم الجمعة ليناقش رد حماس.

كانت حماس أعلنت مساء أمس الخميس أنها سلمت الوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان: "في سياق متابعة حركة حماس للمفاوضات عبر الأخوة الوسطاء في مصر وقطر، لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، فقد قدمت الحركة اليوم للإخوة الوسطاء تصورا شاملا يرتكز على هذه المبادئ والاُسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق".
وأضافت: "كما يشتمل التصور الذي قدمته الحركة رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى" وقالت"ستبقى الحركة منحازة لحقوق شعبنا وهمومه".

نتنياهو تل أبيب حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي

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