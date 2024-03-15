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BBC

هيئة التجارة البريطانية تتلقى تقريرا عن حادث بحري بالقرب من اليمن

02:03 ص الجمعة 15 مارس 2024

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية

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القاهرة- مصراوي

قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية، إنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين"، أن الطيران الأمريكي والبريطاني استهدف مديرية عبس بنحو 3 غارات في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وكانت وسائل الإعلام التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق، أن العدوان الأمريكي البريطاني شن 14 غارة على الحديدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هيئة عمليات التجارة البريطانية تتلقى تقريرا حادث بحري اليمن

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