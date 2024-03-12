مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس - (د ب أ)



أفاد تقرير فلسطيني باقتحام مئات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، "تواصل سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى".

وطبقا للوكالة، "اقتحم يوم أمس 275 مستعمرا الأقصى، بحجة الاحتفاء بمطلع الشهر العبري، وبدعوة من جماعات الهيكل المزعوم، والتي شددت على ضرورة تكثيف الاقتحامات في شهر رمضان".

وبحسب الوكالة ، "يعتزم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، إجراء زيارة استفزازية لمقر شرطة الاحتلال قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، يوم الجمعة المقبل".