واشنطن تحذّر إسرائيل من حدوث "كارثة" إذا شنّت عملية عسكرية برفح

بي بي سي

حذَّرت الولايات المتحدة من أنّ أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح التي يعيش فيها أكثر من مليون شخص دون تخطيط أو حد أدنى من التفكير سيعد "كارثة".

وأعلنت واشنطن عبر متحدث باسم وزارة الخارجية عدم تأييدها للعملية إذا لم يخطّط لها، والنظر في آثارها على وصول المساعدات الإنسانية ومغادرة الأجانب من القطاع.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين إن الولايات المتحدة لم تجد دليلا على أن إسرائيل تخطط بشكل جدي لمثل هذه العملية".

كما ذكّر باتيل بأنّ معبر رفح هو شريان حيوي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ولفت المتحدّث إلى أنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي اختتم الخميس جولة شرق أوسطية سعى خلالها للدفع قدماً بالجهود المبذولة لإرساء هدنة بين إسرائيل وحركة حماس، أبلغ هذا التحذير شخصياً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اجتماعهما في القدس الأربعاء.

وكان بلينكن دعا علناً نتانياهو إلى إيلاء "الأولوية" للمدنيين في أيّ عملية يحضّر لشنّها الجيش الإسرائيلي في رفح.

واندلعت حرب غزة في السابع من أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق على إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

كما احتجزت حركة حماس أثناء هذا الهجوم نحو 250 أسيرًا تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا في غزة، و29 منهم على الأقلّ يُعتقد أنهم قُتلوا، بحسب أرقام صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتردّ إسرائيل على الهجوم بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، ما أسفر عن استشهاد 27840 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة في قطاع غزة.