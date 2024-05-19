السعودية.. إصابة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالتهاب في الرئة

مصراوي

قال الديوان الملكي السعودي في بيان، اليوم الأحد، إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.

وأوضح البيان السعودي، أنه تبين وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوع الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.

وفي أبريل الماضي، دخل بن عبد العزيز آل سعود، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان للديوان الملكي قوله: "دخل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأربعاء مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات".