أنباء متضاربة حول العثور على حطام طائرة الرئيس الإيراني

مصراوي

خلال اللحظات القليلة الماضية، تضاربت الأنباء حول العثور على طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث أشار البعض إلى العثور على المروحية المنكوبة فيما نفى آخرون.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وسائل إعلام رسمية قولها، إن فرق البحث والإنقاذ عثرت على مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ولم توضح "رويترز" تفاصيل مكان العثور عليه، أو ما إذا كان قد تم العثور على أي ناجين.

لكن بعد لحظات، نفى الهلال الأحمر الإيراني هذا التقرير.

ومن جانبه نفى الهلال الأحمر الإيراني، ما تم تداوله بشأن العثور على المروحية التي تقل الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأكد الهلال الأحمر الإيراني أن الجهود المبذولة للعثور على المروحية المنكوبة لم تنجح حتى الآن، موضحا أن فرق الإنقاذ وصلت إلى ثلاثة إحداثيات مفترضة لموقع المروحية

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الهلال الأحمر إن ثلاثة من عمال الإنقاذ التابعين للمجموعة فقدوا أثناء البحث عن المروحية المحطمة.

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "الرئيس ومن معه كانوا في طريق عودتهما على متن بعض طائرات الهليكوبتر واضطرت إحدى المروحيات للهبوط الصعب بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب، فرق الإنقاذ المختلفة في طريقها إلى المنطقة ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب، قد يستغرق الأمر وقتًا حتى يصلوا إلى المروحية".

وقال التلفزيون الرسمي إن رجال الإنقاذ كانوا يحاولون الوصول إلى الموقع، لكن الظروف الجوية السيئة أعاقتها. وكانت هناك أمطار غزيرة وضباب تم الإبلاغ عنه مع بعض الرياح. ووصفت إيرنا المنطقة بأنها "غابة" ومن المعروف أن المنطقة جبلية أيضًا.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني، أنه لا توجد حتى الآن معلومات حول مصير من كانوا على متن المروحية المنكوبة، وأنه لا يمكن تأكيد أي وفيات أو إصابات في الوقت الحالي.

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