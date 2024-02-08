مسؤول إسرائيلي سابق: رؤية نتنياهو وهو يتصرف كعبد لسموتريتش وبن غفير تقود لكارثة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود باراك، إن رؤية نتنياهو وهو يتصرف كعبد لسموتريتش وبن غفير تقود إلى كارثة وطنية.

وأضاف باراك، بأن تجنب نتنياهو اتخاذ قرارات يترك إسرائيل عالقة في غزة في وضع ضعف مزمن وعميق، موضحا أن إسرائيل تتعامل مع الحرب الأشد تعقيدا منذ تأسيسها ولدينا حاليا فراغ قيادي سياسي.

وتابع باراك، أن الفراغ القيادي السياسي يؤدي إلى تباطؤ في اتخاذ قرارات حيوية وتوتر بين القادة وارتباك بالتواصل مع واشنطن.

كان جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أعلن عدم وجود أي خطط تشير إلى أن إسرائيل ستشن عمليات عسكرية كبيرة في رفح.

وأضاف كيربي، أن المفاوضات مستمرة بشأن إطلاق سراح الأسرى واتفاق هدنة في غزة، موضحا أننا سوف نمد إسرائيل بما ستحتاج إليه للدفاع عن نفسها ضد أي هجمات من حماس.

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح المخاوف الأمريكية بشأن أي عملية في رفح، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى رفح والجيش الإسرائيلي لديه مسؤولية للتأكد من حماية المدنيين.

وأكمل كيربي، أن أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية للمدنيين هناك ولا ندعم ذلك، قائلا إننا نعمل على مدار الساعة ومتفائلون بالتوصل إلى اتفاق بشأن غزة وهناك أجزاء إيجابية في رد حماس.