الأمم المتحدة: نشعر بقلق بشأن استعداد إسرائيل لمهاجمة رفح

مصراوي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الوضع يزداد سوءا في غزة إلى جانب الدمار والموت والتجويع والأمراض التي تهدد سكان القطاع.

وأضاف، أن عملياتنا الإنسانية في غزة لا تزال تواجه مخاطر عديدة بما في ذلك القتل والدمار، موضحا أن عدد قليل من القوافل الإنسانية تصل إلى شمال غزة.

وأكمل جوتيريش، أشعر بالقلق البالغ بشأن التقارير بأن إسرائيل تستعد لمهاجمة رفح وهناك آلاف النازحين يعيشون هناك، مشيرا إلى أننا واضحون في إدانة العمل الذي قامت به حماس لكننا ندين أيضا انتهاكات القانون الدولي في غزة.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، موضحا أن إطلاق سراح الأسرى في غزة ضرورة حتمية، قائلا: "من مصلحة الحكومة الإسرائيلية العمل على ضمان نجاح المفاوضات التي تقود إلى إطلاق سراح الأسرى".