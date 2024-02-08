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لجنة الانتخابات الروسية ترفض قبول طلب المعارض ناديجدين لخوض الاستحقاق الرئاسي

01:39 م الخميس 08 فبراير 2024

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موسكو - (د ب ا)

رفضت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا قبول طلب المعارض الليبرالي، والناشط المناهض للحرب بوريس ناديجدين الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري في مارس المقبل.

وبررت لجنة الانتخابات، برئاسة إيلا بامفيلوفا، رفضها ترشح ناديجدين اليوم الخميس بوجود أعداد كبيرة من التوقيعات غير الصحيحة لانصاره.

وتعني هذه الخطوة، إنه بالإضافة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سوف يخوض ثلاثة مرشحين آخرين الانتخابات. ويعتبر أن المرشحين الثلاثة ليست لديهم فرصة لهزيمة بوتين.

الانتخابات الروسية موسكو روسيا بوريس ناديجدين

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