بلينكن: هناك أمور لم يتم قبولها في رد حماس على المقترح

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، اليوم الأربعاء، إنه ناقش مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي رد حماس على ورقة المقترحات، مشيرا إلى أن هناك مساحة للتوصل إلى مبتغى الولايات المتحدة.

وأوضح بلينكن أن هناك أمور لم يتم قبولها في رد حماس على المقترح، لافتا إلى أن إسرائيل اتخذت خطوات لتقليل الضحايا بين المدنيين في غزة.

وأشار بلينكن إلى أن هناك المزيد من المساعدات تدخل إلى القطاع، موضحا أنه قال لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو واثنين من المسؤولين الإسرائيليين إن ثمن العملية العسكرية على المدنيين بغزة مازال مرتفعا

وحثّ بلينكن إسرائيل على بذل المزيد من أجل مساعدة المدنيين في غزة، إذ أن حياة المدنيين في القطاع تتوقف على دخول المساعدات الإنسانية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن عازمة على السعي للتوصل إلى سلام عادل ودائم وتحقيق الأمن للمنطقة بأكملها عبر مسار دبلوماسي.

ولفت بلينكن إلى أنه تحدث مع السلطة الفلسطينية عن أهمية إصلاح نفسها قبل الإعلان عن أي خطوات مستقبلية، مضيفا أن إيران ووكلاؤها يواصلون تصعيد الأوضاع وتوسيع دائرة العنف في المنطقة، مشددا على ان الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن مصالحها.

ونوّه بلينكن إلى أن إسرائيل عليها مسؤولية للحفاظ على المدنيين وأي حملة عسكرية تحتاج لإدراك ذلك وهذا ينطبق على رفح.

كذلك أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن قلق واشنطن بشأن الاتهامات الموجهة لعدد من موظفي الأونروا بمشاركتهم في هجمات السابع من أكتوبر، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على عملها.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أنه ينبغي استمرار وتكثيف المساعدات الإنسانية إلى غزة.