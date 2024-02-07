إعلان

BBC

مقتل 10 أشخاص في انفجار ثان قبل التصويت في باكستان

01:11 م الأربعاء 07 فبراير 2024

انفجار ارشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

إسلام آباد - (د ب أ)

ذكر مسؤولون محليون أن انفجارا ثانيا، وقع في غضون ساعات من الانفجار الأول، استهدف مكتبا لحملة انتخابية، بجنوب غرب باكستان اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وقال المسؤول بالشرطة المحلية، محمد صابر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن الانفجار استهدف منطقة "قلا سيف الله" بإقليم "بلوشستان" وهي بلدة تقع بالقرب من موقع الانفجار الأول.

وكان مسؤولون قد ذكروا في وقت سابق أن قنبلة انفجرت، خارج مكتب الحملة الانتخابية لمرشح سياسي، بجنوب غرب باكستان، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل ، قبل التصويت.

وقال المسؤول المحلي، جمال الدين لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن التفجير الذي وقع في بلدة "بيشين" بإقليم "بلوشيستان" المضطرب، استهدف المرشح، قبل يوم من الانتخابات الوطنية، المقرر أن تجرى في باكستان.

وأصيب أكثر من 30 شخصا، بسبب التفجير ويتلقون العلاج في مستشفى محلي، طبقا لما ذكره الطبيب حبيب خان لقناة تلفزيونية محلية.

وأضاف أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم انتحاريا أم انفجار عبوة ناسفة.

وتابع أنه لم يعرف ما إذا كان المرشح عن الدائرة الانتخابية المحلية، اسفنديار كاكار ، موجودا في مكتبه، وقت التفجير.

يشار إلى أن العنف من قبل المتشددين الإسلاميين، تصاعد في باكستان، في الأشهر الأخيرة، قبل التصويت المقرر أن يجرى غدا الخميس.

باكستان إسلام آباد منطقة قلا سيف الله

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سكني وترفيهي وخدمي.. الإسكان تُعلن تفاصيل التجمع السادس بالقاهرة الجديدة
سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات
وفاة الشاعر مجدي نجيب بعد صراع مع المرض
وزارة التموين تطرح السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو
إجراء عاجل من "الكهرباء" لملاحقة سارقي التيار