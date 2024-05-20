باكستان و3 دول عربية تعلن الحداد الوطني على الرئيس الإيراني

(مصراوي)

توفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحيته بمنطقة وعرة في محافظة أذربيجيان الشرقية بإيران، في حادث شهد تعاونًا دوليًا مع إيران رغم العقوبات المفروضة عليها.

وتوالت البيانات والتصريحات الرسمية من رؤساء وقادة الدول لتعزية إيران في وفاة رئيسها جراء الحادث الآليم، فيما اتحذت عدة دول خطوة إضافية بإعلان الحداد الوطني على إبراهيم رئيسي.

في إيران، أصدر المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي أوامره بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة 5 أيام في أعقاب وفاة رئيسي فى حادث تحطم مروحية.

اتخذ لبنان خطوة مماثلة بإعلان الحداد الرسمي لثلاثة أيام على وفاة الرئيس الإيراني، وأصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة بإعلان "الحداد الرسمي ثلاثة أيام على وفاة المغفور له رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي".

وفي سوريا التي قدم رئيسها تعازيه في وفاة نظيره الإيراني، أعلنت الحكومة الحداد الرسمي العام لثلاثة أيام بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم: "تشارك الجمهورية العربية السورية الشعب الإيراني الصديق أحزانه بمصابه الجلل بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما إثر حادثٍ أليم أثناء أداء واجب العمل، وتعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام".

بدوره، أعلن العراق، الحداد العام في جميع أنحاء البلاد ليوم واحد في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وأوضح باسم العوادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أن هذه الخطوة للتضامن مع الشعب الإيراني الشقيق وقيادته، في هذه الأوقات العصيبة، وتضامنًا مع مشاعر الحزن والألم.

على خطى العراق سارت باكستان التي أعلن رئيس وزرائها شهباز شريف، اليوم الاثنين، "يوم حداد" يتم خلاله تنكيس الأعلام، على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، في حادث تحطم مروحية.