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BBC

الهند تقرر إقامة سياج على طول حدودها مع ميانمار

02:07 م الأربعاء 07 فبراير 2024

الهند

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برلين - (د ب أ)

قررت الهند بناء سياج على طول حدودها مع ميانمار، التي تمتد بطول 1643 كيلومترا، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية الهندي أميت شاه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا).

كما قال إن من أجل توفير مراقبة أفضل، سيتم إنشاء مسار للدوريات على طول الحدود.

وقال وزير الداخلية الاتحادي إن "حكومة (رئيس الوزراء ناريندرا) مودي ملتزمة بإقامة حدود لا يمكن اختراقها".

وقامت البلاد بالفعل ببناء سياج يمتد بطول 10 كيلومترات على طول الحدود في ولاية مانيبور، وهو الأمر الذي أدى إلى لفت انتباه العالم بسبب الصراع العرقي المستمر في المنطقة.

كما أشار شاه إلى تفاصيل بشأن مشروعين تجريبيين لبناء السياج على طول الولايات الشمالية الشرقية للهند، وهما مشروعا "أروناتشال براديش" و"مانيبور"، والموافقة على إقامة سياج جديد بطول 20 كيلومترا في مانيبور.

الهند ميانمار برلين

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