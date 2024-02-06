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BBC

عاصفة شديدة تسبب دمارًا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. صور وفيديو

11:15 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

عاصفة شديدة تضرب ولاية كاليفورنيا

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كتبت :ندى محرم

اجتاحت عاصفة قوية ولاية كاليفورنيا، تحمل اسم "نهر جوي"، ما أدى إلى فيضانات وانهيارات طينية وانقطاع التيار الكهربائي، ومقتل نحو 3 أشخاص.

صور 1 فيضانات

وأدت الأمطار الغزيرة، إلى فيضانات تهدد حياة سكان الولاية، بسبب العاصفة التي تنشأ بفعل، تأثير "نهر جوي" الجوي، والذي ينتج عن تيارات الرطوبة الكثيفة في الجو، والتي يتوقع أن تكون العاصفة من أكثر العواصف المدمرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن غافم نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ في 8 مقاطعات بعد استجابة مسؤولون الإطفاء لأكثر من 130 حادثة، إذ قال إن هذه عاصفة كبيرة لها تبعات قد تشكّل خطرا على الأرواح".

صورة 2 فيضانات

كما علقت العديد من المدارس في مقاطعة سانتا باربرا الفصول الدراسية بسبب سوء الأحوال الجوية، وألغت جامعة بيبردين في ماليبو الفصول الدراسية، بينما اتجهت مدارس أخرى، بما في ذلك جامعة ولاية كاليفورنيا في فولرتون، إلى التعلم عن بعد.

وتسببت العاصفة في انهيارات جليدية، بلغت أكثر من 120 انهيارًا أرضيًا و25 من المباني المتضررة، وفي لوس أنجلوس تحولت شوارع الأحياء إلى أنهار ، كما ابتلعت السيارات وجرت الحطام، وبعدما ضربت لوس أنجلوس أمس الإثنين، اتجهت معظم الأمطار الكثيفة نحو سان دييجو.

صورة 3 فيضانات

وغمرت المياه جميع ممرات الطريق السريع منهم 5 ممرات في سان فرناندو بلوس أنجلوس، ما جعل المسؤولون السكان على الابتعاد عن الطرق والبقاء في المنزل، حتى أنهم أرسلوا تنبيهًا طارئًا للفيضانات المفاجئة إلى الهواتف ليلة الأحد الماضي، لمنع السفر ليلة الأحد بسبب "الوضع شديد الخطورة".

كما تم تمديد تنبيهات الطقس الشتوية إلى جبال روكي وأجزاء من أريزونا ونيفادا، حيث قد يسقط ما يصل إلى 90 سنتيمترا من الثلوج.

صورة 5 فيضانات

وأصدر مركز التنبؤ بالطقس أمس الإثنين، تحذير للمستوى 4 من أصل 4,4، لأكثر من 14 مليون شخص في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا. وهذا يشمل وسط مدينة لوس أنجلوس أنهايم ولونج بيتش.

وأكدت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، أنه تم نشر تحذيرات الرياح القوية في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا تقريبا، من ريدينغ إلى سان دييجو.

صورة 6 فيضانات

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