عاصفة شديدة تسبب دمارًا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. صور وفيديو

كتبت :ندى محرم

اجتاحت عاصفة قوية ولاية كاليفورنيا، تحمل اسم "نهر جوي"، ما أدى إلى فيضانات وانهيارات طينية وانقطاع التيار الكهربائي، ومقتل نحو 3 أشخاص.

وأدت الأمطار الغزيرة، إلى فيضانات تهدد حياة سكان الولاية، بسبب العاصفة التي تنشأ بفعل، تأثير "نهر جوي" الجوي، والذي ينتج عن تيارات الرطوبة الكثيفة في الجو، والتي يتوقع أن تكون العاصفة من أكثر العواصف المدمرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

‼️🚨فيضانات عارمة جنوب كاليفورنيا … pic.twitter.com/bxjZcb0wok — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) February 5, 2024

وأعلن غافم نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ في 8 مقاطعات بعد استجابة مسؤولون الإطفاء لأكثر من 130 حادثة، إذ قال إن هذه عاصفة كبيرة لها تبعات قد تشكّل خطرا على الأرواح".

كما علقت العديد من المدارس في مقاطعة سانتا باربرا الفصول الدراسية بسبب سوء الأحوال الجوية، وألغت جامعة بيبردين في ماليبو الفصول الدراسية، بينما اتجهت مدارس أخرى، بما في ذلك جامعة ولاية كاليفورنيا في فولرتون، إلى التعلم عن بعد.

إعلان حالة الطواريء في أجزاء من جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد فيضانات واسعة النطاق❗️pic.twitter.com/QqzK5b6ADj — خالد الجهوري⁦ Khalid Aljahwari (@k_k_Aljahwari) February 6, 2024

وتسببت العاصفة في انهيارات جليدية، بلغت أكثر من 120 انهيارًا أرضيًا و25 من المباني المتضررة، وفي لوس أنجلوس تحولت شوارع الأحياء إلى أنهار ، كما ابتلعت السيارات وجرت الحطام، وبعدما ضربت لوس أنجلوس أمس الإثنين، اتجهت معظم الأمطار الكثيفة نحو سان دييجو.

وغمرت المياه جميع ممرات الطريق السريع منهم 5 ممرات في سان فرناندو بلوس أنجلوس، ما جعل المسؤولون السكان على الابتعاد عن الطرق والبقاء في المنزل، حتى أنهم أرسلوا تنبيهًا طارئًا للفيضانات المفاجئة إلى الهواتف ليلة الأحد الماضي، لمنع السفر ليلة الأحد بسبب "الوضع شديد الخطورة".

كما تم تمديد تنبيهات الطقس الشتوية إلى جبال روكي وأجزاء من أريزونا ونيفادا، حيث قد يسقط ما يصل إلى 90 سنتيمترا من الثلوج.

وأصدر مركز التنبؤ بالطقس أمس الإثنين، تحذير للمستوى 4 من أصل 4,4، لأكثر من 14 مليون شخص في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا. وهذا يشمل وسط مدينة لوس أنجلوس أنهايم ولونج بيتش.

وأكدت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، أنه تم نشر تحذيرات الرياح القوية في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا تقريبا، من ريدينغ إلى سان دييجو.