أغرقت المطارات.. مشاهد من الفيضانات الضخمة التي ضربت الإمارات

مصراوي

أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الثلاثاء، توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة جراء حدوث عاصفة شديدة.

امطار فى دبى بالامارات الشقيقة وضع طبيعى جداا مفيش عندهم جلد للحكومة ناس متصالحه مع نفسها الله يوفقهم ويديم عليهم الستر pic.twitter.com/2kpD2LE4Dv — وفاء القناوي (@wafaaelkenawy1) April 16, 2024



وتشهد الإمارات العربية المتحدة موجة من اضطراب الطقس، صاحبها تساقط غزير للأمطار وتراكم السحب والغيوم تسببت في حجب الضوء بشكل كامل عن البلاد، بينما علقت عدد من الجهات العمل لحين انتهاء موجة الطقس السيء.

ترند " #الامارات "



الآن..



فيضانات مطار دبي والطائرات تسبح في المياه بعد العاصفه المطريه القوية 🤯🤯!

pic.twitter.com/gdStWJDAZI — TRND (@NOWTRND) April 16, 2024



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، العشرات من مقاطع الفيديو والصور للفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، حيث ظهر في الفيديوهات ارتفاع تلك الفيضانات فوق السيارات بينما تسببت في إعاقة سير الطائرات.