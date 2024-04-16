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BBC

أغرقت المطارات.. مشاهد من الفيضانات الضخمة التي ضربت الإمارات

05:37 م الثلاثاء 16 أبريل 2024

سيول الإمارات

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مصراوي
أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الثلاثاء، توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة جراء حدوث عاصفة شديدة.


وتشهد الإمارات العربية المتحدة موجة من اضطراب الطقس، صاحبها تساقط غزير للأمطار وتراكم السحب والغيوم تسببت في حجب الضوء بشكل كامل عن البلاد، بينما علقت عدد من الجهات العمل لحين انتهاء موجة الطقس السيء.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، العشرات من مقاطع الفيديو والصور للفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، حيث ظهر في الفيديوهات ارتفاع تلك الفيضانات فوق السيارات بينما تسببت في إعاقة سير الطائرات.

سيول الإمارات فيضانات الإمارات الطقس الأمطار

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