البيت الأبيض: تمويل الأونروا قرار سيادي لكل دولة ونقدم الدعم لمنظمات أخرى



مصراوي

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية جدي للغاية وينسجم مع رؤية الولايات المتحدة لحل الدولتين.

وأشار البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تنتظر نتائج التحقيق في الادعاءات حول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ولا أحد يستطيع إنكار أهمية العمل الذي تقوم به.

وأوضح البيت الأبيض أن استمرار تمويل الأونروا قرار سيادي لكل دولة، لافتا إلى أن واشنطن تواصل تمويل منظمات مثل برنامج الأغذية العالمي.

وتدرس الولايات المتحدة الأمريكية، إرسال تمويلها الإنساني لغزة إلى وكالات أخرى في أعقاب قرارها الشهر الماضي، بتعليق المساعدات للأونروا بسبب مزاعم بأن 12 من موظفي المنظمة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي: "نحن نبحث في الخيارات المتاحة لدعم المدنيين في غزة من خلال شركاء مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسف والمنظمات غير الحكومية الأخرى".