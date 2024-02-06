الاحتلال يزعم مقتل 31 من الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة

مصراوي

قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إنهم حصلوا على معلومات استخباراتية تبرهن على الصلة بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإيران.

وأشار هاجاري إلى أن 31 من الأسرى الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة لقوا حتفهم.

وأوضح هاجاري أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات واسعة في منطقة الشاطئ شمالي غزة، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تحقيق فيما حدث في 7 أكتوبر الماضي

ونقلت هيئة البث العبرية عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، تصريحات يقول فيها إنه ينوي إجراء تحقيقات معمقة بشأن أداء الجيش في 7 أكتوبر.

وأوضح هاليفي أن التحقيق لم يبدأ حتى الآن في هجمات 7 أكتوبر بسبب الحرب "الضارية" في غزة.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قالت، إن مراقب الدولة متنيامو إنجلمان أبلغ وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت نيته إجراء مراجعة تفصيلية لقضايا متعلقة بالحرب مع سريان الحرب وليس بعدها.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إنجلمان قال إنه ملزم بإجراء تحقيق شامل على المستويات الحكومية والعسكرية قبل الهجوم وأثناءه وبعده.

فيما انتقد وزراء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، رئيس أركان جيش الاحتلال هارتسي هاليفي، بسبب إصراره على إجراء تحقيق حول هجوم حماس في 7 أكتوبر، مما أدى إلى نشر التوترات الظاهرة بشأن التحقيقات خلال اجتماع مغلق عقد يوم الخميس 4 يناير.

وقال هاليفي لمجلس الوزراء الأمني في اجتماع سابق، إن الجيش سيشكل لجنة للتحقيق في المشاكل الاستخباراتية والعملياتية، وأثار ذلك موجة من الانتقادات من بعض كبار الوزراء