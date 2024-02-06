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BBC

مصر تدين هجومًا إرهابيًا وقع أمام إحدى المحاكم في إسطنبول

02:58 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

تركيا

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مصراوي
أدانت جمهورية مصر العربية، حادث إطلاق النار الذي وقع أمام إحدى المحاكم بإسطنبول، والذي أسفر عن إصابة عدة أفراد.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إدانتها الشديدة لأي أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الجمهورية التركية الشقيقة. كما أعربت عن تضامنها الكامل مع تركيا في هذا الظرف الدقيق، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وقُتل شخصان وأصيب 3 آخرون بينهم عنصرا شرطة، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق نار أمام مبنى قصر العدل بمدينة إسطنبول.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأنه تم إطلاق نار من قبل شخص أو أشخاص مجهولين، في الساحة التي يطل عليها قصر "تشاجلايان" العدلي، دون معرفة الأسباب على الفور.

وأضافت أنه وبحسب المعلومات الأولية، فقد قُتل شخصان وأصيب 3 آخرون بينهم عنصرا شرطة، جراء إطلاق النار.

وعلى إثر الحادث، وصل إلى الموقع عدد كبير من عناصر الأمن وفرق الإسعاف.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال وزير الداخلية علي يرلي كايا، إن الاعتداء وقع بحلول الساعة 1145 (0845 بتوقيت جرينتش)، أمام البوابة "سي" لقصر العدل بإسطنبول.

وأضاف في تدوينة له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه تم تحييد منفذي الهجوم وهما رجل وامرأة، فيما أصيب 5 أشخاص بينهم 3 عناصر أمن.

من ناحية أخرى، أعلن وزير العدل يلماز تونش، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقا قضائيا بشأن الحادث.

تركيا إسطنبول إطلاق النار

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