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BBC

خوفا من تسريب المعلومات.. إسرائيل ترفض عقد اجتماع الوزاري المصغر لبحث صفقة الأسرى

10:19 ص الأحد 04 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن رئاسة الوزراء لا تريد عقد اجتماع للطاقم الوزاري المصغر لبحث صفقة الأسرى قبل وصول رد حماس.

وأضافت الإذاعة، أن رفض رئاسة الوزراء من عقد اجتماع للطاقم الوزاري المصغر لبحث صفقة الأسرى قبل وصول رد حماس، خوفا من تعمق الخلافات وتسرب المعلومات عن الموقف الإسرائيلي إزاء الصفقة.

كان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قال إن تسريب اجتماعات مجلس الوزراء لم يحدث في تاريخ البلاد.

وأضاف زعيم المعارضة، أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تمتلك الكفاءة، موضحا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير كفء.

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