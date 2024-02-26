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BBC

بدء جلسة مجلس حقوق الإنسان في ظل الصدمات العالمية الزلزالية

03:20 م الإثنين 26 فبراير 2024

مجلس حقوق الإنسان

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جنيف - (د ب ا)

هيمنت الحروب والصراعات والتوترات على بداية جلسة مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف.

وتحدث المفوض الأممي لحقوق الانسان فولكر تورك اليوم الاثنين عن "صدمات عالمية زلزالية".

وقال تورك" ألم وقتل الكثير من الأشخاص في الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان وميانمار وهايتي، وفي أماكن كثيرة أخرى حول العالم أمر لا يطاق".

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن استقطاب خطير يحدث حول العالم اليوم.

ودعا المجتمع الدولي للتقارب بدلا من الاستمرار في إعطاء مساحة للكراهية وسحق حقوق الإنسان.

وفي ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، قال جوتيريش إن القانون الإنساني ينص على " أن ترويع المدنيين وحرمانهم من الطعام والمياه والرعاية الصحية يعد وصفة الغضب والعزلة والتطرف والصراع الدائم".

وتتهم الكثير من الدول العالم الغربي بتطبيق معايير مزدوجة. ففي الوقت الذين يدينون فيه قمع القيادة الإسلامية في إيران، على سبيل المثال، لا يتحدثون بصورة كافية عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المسلمين في قطاع غزة. وترفض الدول الغربية هذا الاتهام.

مجلس حقوق الإنسان الحروب جنيف

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