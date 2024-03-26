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BBC

"الصحة العالمية" تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في اليمن

10:45 ص الثلاثاء 26 مارس 2024

منظمة الصحة العالمية

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جنيف - (د ب أ)

حذرت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين من تفاقم الأزمة الصحية في اليمن، مشيرة إلى أن 8ر17 مليون شخص في حاجة عاجلة إلى الدعم الطبي وسط تفشي الأمراض.

ولفتت المنظمة إلى أن نصف هذا العدد من الأطفال.

وكشف أرتورو بيسيجان، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، عن "الوضع المزري" عشية الذكرى التاسعة لمشاركة التحالف الذي تقوده السعودية في الصراع اليمني.

وقال بيسيجان في بيان: "أدت تسع سنوات من الحرب إلى انخفاض في النتائج الصحية وتدمير البنية التحتية، مما جعل الاحتياجات الصحية والإنسانية الطارئة واقعا يوميا للملايين".

وحذر من أن تناقص الدعم الدولي ترك المجتمعات عرضة لظروف متدهورة، مما يؤثر على مستقبل الملايين.

منظمة الصحة العالمية جنيف الأزمة الصحية اليمن

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