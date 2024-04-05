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BBC

مجلس حقوق الإنسان الأممي يطالب بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

03:16 م الجمعة 05 أبريل 2024

إسرائيل

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جنيف- (د ب أ)

دعا مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وطبقا للنص، الذي اعتمدته الهيئة في جنيف، فإن الخطوة ضرورية لـ"منع مزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان".

وكانت ألمانيا، إحدى الدول الست، التي صوتت ضد القرار، الذي بالإضافة إلى عدم ذكر حماس، حرم إسرائيل من حق الدفاع عن النفس وتضمن أحكاما مسبقة ضد إسرائيل، طبقا لما ذكرته السفيرة الألمانية، كاتارينا ستاش.

وأيد القرار 28 دولة، من بينها بلجيكا وفنلندا ولوكسمبورج، وامتنعت 30 دولة عن التصويت، بما في ذلك فرنسا وهولندا.

وقرارات المجلس هي مجرد طلبات وليس لدى الهيئة أي وسيلة لتطبيقها.

إسرائيل مجلس حقوق الإنسان جنيف صادرات الأسلحة

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