الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال قتلت العشرات من طواقمنا

مصراوي

قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، اليوم الأحد، إن الأوضاع في شمال القطاع كارثية والاحتلال يمنع دخول المكونات الأساسية للمواطنين.

وأشار بصل في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، مؤكدا أنهم لم يواجهوا معاناة في الحروب السابقة كما حدث في هذه الحرب.

وأكد بصل أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلت العشرات من العاملين في الدفاع المدني بغزة، لافتا إلى أن القطاع يعاني نقصا حادا في إمدادات المياه.

سبق وأن قال مدير مكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 30 ألف مدني غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين يشكلون 72% من مجموع الشهداء.

وأوضح الثوابتة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 نوعا من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأكد الثوابتة أن الاحتلال الإسرائيلي أجبر 2 مليون فلسطيني على النزوح القسري من منازلهم ومناطق سكناهم.