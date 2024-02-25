مقتل عنصرين من حزب الله اللبناني باستهداف إسرائيلي

دمشق - (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمقتل عنصرين من حزب الله اللبناني باستهداف جوي إسرائيلي قرب الحدود السورية-اللبنانية.

وقال المرصد ، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم: "استهدفت إسرائيل بصاروخ من الجو شاحنة مدنية قرب الحدود السورية-اللبنانية ضمن منطقة متداخلة بين محافظتي حمص وريف دمشق، خلال ساعات الصباح الأول، الأمر الذي أدى لمقتل اثنين على الأقل"، مشيرا إلى أن "القتيلين من الجنسية اللبنانية من حزب الله اللبناني".

ولفت المرصد إلى أن إسرائيل قامت باستهداف الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري 16 مرة (10 منها جوية و6 برية)، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 34 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

ووفق المرصد، تسببت تلك الضربات بمقتل 35 من العسكريين بالإضافة لإصابة 13 آخرين منهم بجراح متفاوتة.