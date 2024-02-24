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BBC

أمريكا تُدرج 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء

12:13 ص السبت 24 فبراير 2024

أرشيفية

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مصراوي
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن واشنطن أدرجت اليوم الجمعة 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة الشحن الروسية سوفكومفلوت التي تديرها الدولة.
وأشارت إلى أنها أعطت مهلة 45 يوما لتفريغ الحمولات النفطية وغيرها للناقلات الـ14 قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات جديدة، تربو على 500، على روسيا على خلفية وفاة المعارض السياسي الروسي البارز أليكسي نافالني.
وتأتي هذه العقوبات قبل يوم من حلول الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الهجوم الروسي الشامل لأوكرانيا.

ناقلات النفط روسيا أمريكا

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