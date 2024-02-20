السفير الجزائري بالأمم المتحدة: مجلس الأمن فشل في الارتقاء لنداءات الشعوب بخصوص غزة

مصراوي

قال السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، اليوم الثلاثاء، إن مشروع القرار الذي طرحته بلاده كان يحمل رسالة للفلسطينيين مفادها أن العالم لا يقف صامتا أمام محنتهم.

وأشار بن جامع إلى أن مجلس الأمن فشل مرة أخرى في الارتقاء إلى مستوى نداءات الشعوب بخصوص غزة، مؤكدا أن المساعدات لا تلبي الحد الأدنى للفلسطينيين.

وأوضح بن جامع أن "مجلس الأمن خذل شعوبنا مرة أخرى والمجموعة الدولية يجب أن تتجاوب مع مطالب وقف إطلاق النار فورا"، لافتا إلى أن التصويت لصالح قرار وقف إطلاق النار في غزة يعني الدفاع عن الحق في الحياة.

وأكد بن جامع، أنه يجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي التحرك بسرعة لوقف إطلاق النار في غزة.

ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري الذي يدعو لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بعد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".