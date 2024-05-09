وكالة أممية تطالب بمنح زيمبابوي مساعدات بنحو 430 مليون دولار

واشنطن- (د ب أ)

أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) نداء عاجلا للشركاء في المجال الإنساني اليوم الخميس، من أجل تخصيص 3 ,429 مليون دولار لمساعدة ما يقرب من 1,3 مليون شخص في زيمبابوي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن مكتب أوتشا قوله في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني، إنه خلال الجفاف الناجم عن ظاهرة النينو في زيمبابوي، أصبح هناك 6 ,7 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والحماية والدعم، فضلا عن سبل المعيشة الأخرى.

وقال مكتب أوتشا، إنه في زيمبابوي ارتبطت ظاهرة النينو بفترات "جفاف طويلة ، وقلة هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وأنه غالبا ما تؤدي هذه الظروف إلى الجفاف ونقص المياه، وتلف المحاصيل، مما يشكل تحديات كبيرة للصحة والزراعة والأمن الغذائي في البلاد".

وأضاف المكتب، أن الجفاف الناجم عن ظاهرة النينو له تأثير سلبي على الصحة والتغذية، بالإضافة إلى زيادة حدوث حالات أمراض الإسهال وزيادة خطر الإصابة بالملاريا في المناطق الجافة.

وقال إنه علاوة على ذلك، سيؤدي الجفاف إلى تفاقم نقص المياه في زيمبابوي، وتعرض نحو 6, 2 مليون شخص لانعدام الأمن المائي.