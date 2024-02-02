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BBC

شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: انفجاران بالقرب من جزيرة الزبير اليمنية بالبحر الأحمر

11:10 م الجمعة 02 فبراير 2024

أرشيفية

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مصراوي

أعلنت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أن انفجارين وقعا قبالة جزيرة الزبير اليمنية في البحر الأحمر.

وتابعت وكالة رويترز عن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: "ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا أوقفت بث إشارات التتبع الآلية بعد الانفجارين",

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لرويترز، إن مجموعة الشحن "سي إم إيه" العالمية، تعلّق مرور سفنها بباب المندب والبحر الأحمر، بسبب تصاعد الهجمات على السفن حتى إشعار آخر .

وتابعت الشركة وفقًا لرويترز: "تعليق جميع عمليات عبور السفن لمضيق باب المندب داخل وخارج البحر الأحمر بسبب المخاطر الأمنية".

وحسب المصدر الذي تحدث إلى رويترز، إن القرار اتخذ بعد الهجمات الأخيرة على السفن من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن، بما في ذلك استهداف قافلة هذا الأسبوع من بينها سفن تديرها مجموعة سي إم إيه.

البحر الأحمر الأمن البحري انفجارات جزيرة الزبير اليمن

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