جوتيريش: لا يوجد مكان آمن في غزة وهذا الرعب يجب أن يتوقف

وكالات

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ممارسات إسرائيل التي أدت إلى مقتل عشرات الأبرياء الذين كانوا يبحثون عن مأوى من الصراع المميت.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه لا يوجد مكان آمن في غزة وهذا الرعب يجب أن يتوقف.

كانت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، قالت إنه لا يوجد وصف مناسب للاستهداف العشوائي والمتعمد في غزة.

وأضافت المقررة الأممية، أن الوحشية الإسرائيلية مستمرة في غزة دون أي مبرر، موضحة أن إسرائيل مستمرة في ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وتابعت المقررة، أن إسرائيل لا تقف عند أي خطوط حمراء في غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال يهدف عبر وحشيته إلى تدمير سكان قطاع غزة، قائلة "ما حدث في رفح أمس كان مروعا".