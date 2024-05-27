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BBC

بعد القصف الأخير.. دولة جديدة تبحث الاعتراف بفلسطين

11:12 م الإثنين 27 مايو 2024

سلوفينيا

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وكالات

قال رئيس وزراء سلوفينيا، إن الحكومة ستناقش الخميس المقبل تحويل ملف الاعتراف بفلسطين إلى البرلمان للمصادقة عليه.

كانت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي قالت، إن الوقت حان لفرض عقوبات على إسرائيل.

وقالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، إنه لا يوجد وصف مناسب للاستهداف العشوائي والمتعمد في غزة.

وأضافت المقررة الأممية، أن الوحشية الإسرائيلية مستمرة في غزة دون أي مبرر، موضحة أن إسرائيل مستمرة في ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وتابعت المقررة، أن إسرائيل لا تقف عند أي خطوط حمراء في غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال يهدف عبر وحشيته إلى تدمير سكان قطاع غزة، قائلة "ما حدث في رفح أمس كان مروعا".

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