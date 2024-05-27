حكومة الحرب الإسرائيلية توافق على وقف الهجوم على رفح

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن هناك توافق بين وزراء مجلس الحرب والأجهزة الأمنية على وقف هجوم رفح، ومنح الأولوية لصفقة تبادل جديدة.

ودعت الجزائر إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة وطارئة لمجلس الأمن غدا بشأن مجزرة رفح، حسبما أعلنت الجزيرة في نبأ عاجل لها.

وكان المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قال إن صور قصف رفح تشير إلى عدم حدوث تغيير واضح في أساليب الحرب الإسرائيلية.

وأضاف المفوض الأممي لحقوق الإنسان، أن ضربة يوم الأحد في رفح تؤكد مرة أخرى حرفيا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وتابع: "نشعر بالرعب تجاه فقدان مزيد من الأرواح إثر الغارة على مخيم للنازحين".